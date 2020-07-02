ليبيا – أجرى وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ أمس الأربعاء مكالمة هاتفية مع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة.

الاتصال تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى سبل مزيد تعزيز علاقات الأخوة المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين وسبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين واستعادة حركية المبادلات التجارية والاقتصادية المعهود بينهما.

وكانت هذه المكالمة مناسبة جدد خلالها الريّ التأكيد على موقف تونس الثابت من الملف الليبي والقائم على التمسك بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى ضرورة المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحل الأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي وفي إطار حوار ليبي-ليبي من شأنه أن يفضي لحل دائم وشامل لهذه الأزمة يحفظ وحدة واستقرار ليبيا.