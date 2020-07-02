ليبيا – عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري وعضوية وزيري الداخلية والصحة أمس الأربعاء اجتماعاً مع اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالإضافة لعدد من مسؤولي الوزارة.

اللجنة افتتحت اجتماعها وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية بالاطلاع على الوضع الوبائي للبلاد وأوضاع مراكز الحجر والعزل الطبي ولجان التقصي والرصد العاملة في مواجهة الوباء.

واطلعت اللجنة على عدد الحالات المصابة بالمرض النشطة منها وكذلك التي تم شفاؤها إضافة إلى تلك التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، مؤكدةً على ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازم تنفيذها لضمان عدم تفشي هذا الوباء وخروجه عن السيطرة.

وأكدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أن كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجانب الأمني والخدمي التي تم اتخاذها في السابق ضمنت عدم انتشار الوباء بشكل سيء

من جهة أخرى ناقشت اللجنة مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ووكيل الوزارة ومستشارها أوضاع الثروة الحيوانية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بناء على طلب وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية السماح لمربي المواشي نقل قطعان الماشية بين مختلف مدن ومناطق ليبيا.

كما ناقشت اللجنة مع وزارة الزراعة أوضاع المحاصيل الزراعية ودوائر الحبوب في مناطق الجنوب الشرقي لليبيا وآليات نقلها لأسواق جملة تجميعية في وسط البلاد تسهيلاً لتنقلها بين المدن وتأتي هذه الإجراءات لتثبيت دعائم وأركان الأمن الغذائي خلال الأزمة الراهنة خاصة مع تعطل العديد من رحلات الشحن ضمن الإجراءات التي فرضتها الدول في مواجه كورونا.

ويشار إلى أن الداخلية سبق أن منعت نقل الأغنام إلى غرب البلاد للمحافظة على استقرار أسعارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.