ليبيا – استقبل رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الجمعة بمقر المجلس بمدينة طرابلس وزير الدفاع التركي اخلوصي أكار بحضور رئيس الأركان العامة التركي ياشار غولار والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن وعدد من القيادات العسكرية التركية.

المحادثات تطرقت بحسب المكتب الإعلامي للسراج إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لمسلحي الوفاق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج وأردوغان في شهر نوفمبر الماضي إضافة إلى بحث آليات التنسيق بين دفاع الوفاق ووزارة الدفاع التركية.

وحضر المحادثات عن جانب الوفاق كل من عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة فتحي باشاآغا ووكيل وزارة دفاع الوفاق صلاح النمروش إلى جانب رئيس أركان الوفاق محمد الشريف وآمر غرفة مسلحي الوفاق المشتركة أسامة جويلي.