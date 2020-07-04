ليبيا – استقبل رئيس المجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخون المسلمين رفقة نائبيه الأول والثاني “محمد بقي” و “فوزي العقاب” أمس الجمعة وفداً تركياً رفيع المستوى يترأسه وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

الجانبان بحثا خلال اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد.

وشكر المشري الحكومة التركية على موقفها الثابت بدعمها لما وصفها بـ”الشرعية في ليبيا” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) ، كما أكد الطرفان على استمرار التعاون المشترك بين البلدين للوصول إلى حل نهائي للأزمة في ليبيا وتحقيق الاستقرار.

ورافق وزير الدفاع التركي كل من رئيس الأركان التركي يشار غولر وقائد التعاون والأمن والدفاع “عماد متين غوراك” واللواء بوزارة الدفاع التركية “غوسل كاهيا” والمستشار العسكري البحري لمكتب وزير الدفاع التركي العقيد “زكي أكتورك” والسفير التركي لدى ليبيا “سرحات آكسن”.

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