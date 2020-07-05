ليبيا – دانت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق التي يتولاها حسن اونيس وبأشد العبارات ما أسمته ربط الفنانة السورية الكبيرة أصالة نصري بين صورة الشيخ عمر المختار و أخرى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .

وقالت الهيئة في بيان مختوم بختم رئيسها الذي كان يتزعم في السابق إحدى المجموعات المسلحة : ” ندين ربط أصالة بين صورة الشيخ عمر المختار ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وأن ما قامت به (نصري) إهانة لكل الليبيين وشرفاء الأمة العربية ” .

وأضاف بيان أونيس الذي زار القاهرة مرارًا وشارك فيها في مؤتمرات وندوات ومعارض في عهد الرئيس السيسي : ” إن شخصية المجاهد عمر المختار لا تقارن بمجرم حرب (عبدالفتاح السيسي ) قتل أبناء شعبه ، وأستولى على السلطة بالسلاح ، وساهم بكل الطرق في دعم المطلوب للعدالة خليفة حفتر، بل شارك في قتل الليبيين بقصف عديد المدن بالطائرات ” وفقًا لنص بيان الهيئة .

وأعلنت الهيئة العامة للثقافة بالوفاق بأنها لن تتهاون مع ما قامت به الفنانة السورية أصالة وستتقدم بشكوى رسمية ضدها في القضاء المحلي والدولي، ولدى نقابة الفنانين فيما يأتي بيانها بعد تقرير من قناة الجزيرة حول الأغنية زعمت فيه القناة القطرية بأن العمل أثار غضب المتابعين العرب .

{ حسن اونيس هذا الشخص الذي لانعرف له أي منتوج أو إثراء ثقافي في ليبيا أو خارجها ربما لم يخطر في باله أن رفع هيئته قضية على الفنانة في الخارج سيقابلها رد من محاميها بأن الدعوة مرفوعة من ” غير ذي صفة ” حكمت المحاكم الليبية ضد حكومته بنفس الحكم لوجود عيب ” إغتصاب السلطة ” بسبب عدم اعتمادها من الجهة التشريعية وفقًا للاتفاق السياسي … الصحفي المصري منير عبدالله ! }

هيئة الثقافة التابعة لحكومة الوفاق تشارك في اجتماعات مؤتمر وزراء الثقافة العرب في القاهرة. #ليبيا #المرصد

https://t.co/aEbCaZVdpQ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 15, 2018

وكان ونيس يشير الى أغنية ( الحب والسلام ) التي طرحتها أصالة هذا الأسبوع وقد تغنت فيها عن الأمل والتفاؤل والإيجابية واستعرضت فيها رموزًا عربية مؤثرة وأجنبية أثرت الحياة الأنسانية وأصبحت رموزًا من أمثال المهاتما غاندي و ” بيل غيتس ” مالك شركة مايكروسوفت والأديب نجيب محفوظ والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة والملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة .

وفي معرض عرضها للصور وفي جزء كان يتحدث عن النضال ظهرت خلف أصالة صورة الشيخ عمر المختار ثم اختفت الصورة وظهرت بعدها صورة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي علمًا أن الكثير من الصور في الأغنية ظهرت متتالية بنفس الطريقة الأمر الذي لايضع أي قيمة لهذا البيان الذي نشره اونيس بالأخذ في الإعتبار ظهور صورتي بيل غيتس وغاندي مع بعضهما رغم الفارق في تخصصهما وقيمتهما .

عرضت الأغنية أيضًا صور لشخصيات أخرى مؤثرة منها منهم أحياء وأموات من بينهم العالم المصري أحمد زويل والفنان عبدالحليم حافظ والسيدة أم كلثوم والرئيس أنور السادات وعادل إمام وسعيد صالح والموسيقار محمد عبدالوهاب وعالم الفضاء المصري فاروق الباز الذي أطلقت ناسا اسمه مؤخرًا على أحد الكواكب لإسهاماته العلمية ” وربما فات على الفنانة أصالة أن تضع صورة المختار مع أردوغان أو حسن البنّا أو حتى كمال أتاتورك بدل أن تضعها مع علماء وقادة وزعماء عرب مؤسسين حتى يكون مرضيًا على عملها لدى سلطات طرابلس .. يقول أحد المعلقين ” .

المرصد – متابعات