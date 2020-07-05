ليبيا – قال الخبير الأمني العميد خالد عكاشة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول تخطي الخط الأحمر الذي رسمته مصر في ليبيا ويشكل مجموعة وينقل ميليشيات ومرتزقة التي جلبها الأشهر الماضية إلى شكل من أشكال القوة النظامية في ليبيا وهو ما حاول أن يقوم به في الأسابيع الماضية ولكنه فشل في تخطى سرت.

عكاشة وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” على قناة “القاهرة والناس أمس السبت وفقاً لما نقله موقع “أخبار اليوم” أضاف :”ربما الخطوط الحمراء ليست من مصر فقط، ولكنه يواجه خطوط حمراء من موسكو وتقييد أحمر من الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت وافقت وسمحت المستشارين الأتراك في المنطقة الغربية من ليبيا لكن أظن أن لديها تحفظ كبير في تواجد ميليشيات عسكرية في سرت الليبية”.

وتابع :”أردوغان يحاول أن يسابق الزمن من أجل خطف غنيمة بشكل سريع قبل أن يتشكل ويتوحد الموقف الدولي باتجاه رفض تدخل تركيا في ليبيا ويرى أن هناك فجوات في الموقف الدولي واختلافات بين أمريكا وأوروبا ويظن أن مصر لم تستعد لتنفيذ تهديداتها وهو ظن سيخيب الآمال إذا حاول أن يجرب الجاهزية المصرية وزيارته لقطر لطلب الدعم المالي”.