ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد على الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا وذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور سعد عقوب وزير الصحة وعضو اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

الثني ناقش مع الوزير وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أوضاع مراكز الحجر والعزل الصحي في مختلف مناطق البلاد، موكدا على ضرورة تقديم الدعم اللازم لهذه المراكز خصوصا في جنوب البلاد الذي يعاني اضطرابا في الوضع الوبائي بسبب الجائحة.

واستعرض وزير الصحة سير القوافل الطبية التي انطلقت للمدن والمناطق التي تعاني نقصاً في المواد والمستلزمات الطبية من خلال جهاز الإمداد الطبي.

كما اكد الثني على ضرورة البدء في إجراءات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية عبر جهاز الإمداد الطبي مروراً باللجنة التي تم تشكيلها لمنع ازدواجية التوريد والصرف في القطاع الطبي.

وتطرق الاجتماع لسير العمل في المراكز الطبية والمستشفيات والمستوصفات فيما شدد الثني على ضرورة سير العمل على أكمل وجه.