ليبيا – قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي إن تركيا من خلال تصرفاتها تريد تقسيم ليبيا لأنها في كل مرة تؤكد رفضها للمبادرة التي أعلنها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

العريبي وفي تصريحات لقناة “ليبيا 218” اليوم الأحد أوضح أن القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم مبادرة صالح، موضحاً أن جمهورية مصر حريصة على وحدة ليبيا.

وبيّن أن مكونات إقليم برقة تريد توزيعاً عادلاً للثروة بين جميع أبناء ليبيا بينما تريد تركيا تقسيم ليبيا.

هذا وكشف العريبي في تصريحات لذات القناة عن وجود مقترح بإنشاء حساب بإشراف الأمم المتحدة ليتم عن طريقه توزيع الأموال بين مصرفي ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء.

وأوضح أن الخطة المستقبلية لتوزيع عائدات النفط والمطروحة أمام مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجتمع الدولي تتمثل في تخصيص 50% من الإيرادات لإقليم طرابلس و38% لإقليم برقة و12% لإقليم فزان، مشيرا إلى أن المقترحات المالية وضعت وفقا للتعداد السكاني.