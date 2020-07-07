ليبيا – كشف موقع أفريكا أنتليجنس أن واشنطن تعمل خلف الكواليس على تشكيل قيادة مزدوجة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على منصب رئيس البعثة الحالي المكلفة ستيفاني وليامز.

ووفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال الموقع إن الولايات المتحدة تعمل خلف الكواليس على تشكيل قيادة مزدوجة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وكواحد من العديد من اللاعبين في لعبة معقدة من لعبة الشطرنج ثلاثية الأبعاد تسعى للحفاظ على المواطنة الأمريكية ستيفاني ويليامز في مكانها.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا من أجل تمديد ولايتها لإبقائها في مكانها وهي تعمل على تقسيم إدارة البعثة الأممية واستحداث قسم سياسي مقره في جنيف مع الاحتفاظ بممثل للتنسيق الفني في طرابلس.

وأكد أفريكا أنتليجنس أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يعاني من صراع على السلطة بين الأمريكيين من ناحية والروس من ناحية أخرى ويواجه مشكلة في الخروج بمرشح لشغل منصب الممثل الخاص في ليبيا.