ليبيا – التقى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أمس الإثنين مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

السويحلي أكد خلال اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له على أنّ بسط سلطتهم على كامل البلاد حق شرعي لا تفاوض عليه وأن سيادة ليبيا وتضحيات أبنائها أمر لا تفريط فيه حسب تعبيره.

وأضاف “لن نقبل باستغلال ثروات الليبيين (النفط) كورقة لابتزازنا من دول العدوان”.

‏كما أعرب عن ترحيبه بمساهمة ايطاليا في نزع الألغام التي اتهم ما وصفها بـ “مليشيات حفتر” بزراعتها جنوب طرابلس وتعاونها مع حكومة الوفاق بما يخدم مصالح البلدين.