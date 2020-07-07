ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم عملية بركان الغضب التابعة للرئاسي مصطفى المجعي إنه لم يقع أي إصابات في القصف الذي استهدف قاعدة الوطية، معتبراً أن ما تم استهدافه لا قيمة عسكرية له.

المجعي اشار في لقاء مع قناة “الجزيرة” القطرية أمس الإثنين إلى أن سيطرة مسلحي الوفاق على مدينة سرت وقاعدة الجفرة لها خطط عسكرية مختلفة تتعلق بكيفية تأمينهما بعد ما وصفه بـ”التحرير”، مؤكداً أن ذلك سيستغرق وقتاً بسبب اتساع المساحة الجغرافية.

ونوّه إلى أن هدف قوات حكومة الوفاق الآن هو السيطرة على كامل التراب الليبي وليس فقط دفع ما وصفه بـ “العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).