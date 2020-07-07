ليبيا – وصف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا زيارة وفد حكومة الوفاق على رأسه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى جمهورية مالطا بـ”المثمرة”.

باشاآغا قال خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن الزيارة جاءت لتعزيز العلاقات بين ليبيا ومالطا حيث تضمنت نقاشات “جيدة” مع الحكومة المالطية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأعرب عن تطلعهم لأن تنعكس قريباً نتائج هذه العلاقة المميزة على الشعبين الليبي والمالطي.

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