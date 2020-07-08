ليبيا – أعلن مدير أمن الزاوية عميد على اللافي عن إجتماع يوم أمس الثلاثاء برئيس قسم البحث الجنائي بالمدينة ومدير التحقيق بالبحث لمناقشة بعض الملفات الهامة بينها مكافحة الإرهاب .

وكان من اللافت والجديد هو أن من حمل صفة رئيس قسم البحث الجنائي الزاوية وتم تعريفه عبر الصفحة الرسمية للمديرية وبرتبة نقيب حضر إجتماع رسمي هو محمد سالم بحرون الملقب بـ ” الفأر ” !!.

وبالاشارة لبقية الحضور فقد حضر الإجتماع مدير التحقيق لقسم البحث الجنائي الزاوية هو شخص برتبة رائد يدعى أشرف عيسى ، أي أن ضابط برتبة رائد ( أعلى ) يعمل تحت إمرة مدني متحصل على رتبة نقيب ( أدنى ) ألا وهو الفأر المهرب السابق الذي لم يسبق له الإنتساب لأي تدريب أو تأهيل أكاديمي .

ووفقًا لبيان المديرية فقد جرى خلال الاجتماع وضع آلية لزيارة المساجين في سجون مدينة الزاوية وخاصة بعد انتشار فايروس كورونا وتفشيه في البلاد ، فيما تجدر الإشارة إلى أن فتحي باشاآغا نفسه كان قد طالب اللافي بإبعاد ” الفار ” ومجموعته من المليشيا التي يتزعمها تحت مسمى ” السرية الأمنية الأولى” قبل أن يتضح تعيينه في منصب أرفع ألا وهو مدير البحث الجنائي ما يعني أن مايكتبه باشاآغا في هذا الصدد لا يتجاوز الحبر الذي كتب به! .

على وقع تورطهم في قضية داعش 131 … باشاآغا يتهم " جماعة الفار " بتوظيف الداخلية. #ليبيا #المرصد https://t.co/vIvBtC4RJC — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 8, 2019

أما الأمر اللافت أيضًا هو إعلان المديرية بأن الاجتماع قد ناقش أيضاً ملف الجرائم والتنظيمات الإرهابية علمًا أن ” الفار ” ذاته قد سبق ورود إسمه تتعلق بالتعاون مع أفراد منتسبين لتنظيم داعش قبل إنهياره في صبراتة وهو المطلوب القبض عليه رقم 6 في القضية الشهيرة 131 لسنة 2017 / إرهاب المنظورة لدى النائب العام .

مستند | مدير أمن #الزاوية رفض تسليم " الفار " للنائب العام سنة 2018 فهل يمتثل لطلبات باشاآغا في 2019 ؟ #ليبيا #المرصد https://t.co/OjmXKkiRx0 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 8, 2019

وفي ذات السياق ، ثمّن مدير أمن الزاوية ما أسماه ” الدور الفعال ” والمهم التي يقوم به قسم البحث الجنائي الزاوية لمكافحة الجريمة والارهاب وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة ورصد ومداهمة جميع أوكار الفساد والتهريب والمخدرات والقضاء عليها, وفقًا للبيان .

يشار إلى أن مدير أمن الزاوية علي اللافي كان قد راسل وزير داخلية الوفاق السابق عبدالسلام عاشور بشأن الإتهامات الموكلة لـ ” الفار ” وقد رفض القبض عليه أو تسليمه مشيدًا بالأدوار التي يلعبها وبكونه أحد ” ثوار 17 فبراير “ .

مستند | بينهم صديق المشري .. باشاآغا يخاطب الكبير بشأن أربعة مهربين في الساحل الغربي . #ليبيا #المرصد https://t.co/M9WYx2DwoM — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 20, 2020

كما تجدر الإشارة أيضًا إلى علاقة هذه الشبكة متعددة الأوجه مع إبن الزاوية الإخواني خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المسيطرة من خلاله على مجلس الدولة الإستشاري .

المرصد – خاص