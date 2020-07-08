ليبيا – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن ضبط مشكلة تدفق المهاجرين إلى مالطا يبدأ بمعالجة الأزمة في ليبيا.

بوريل نقل وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية اليوم الأربعاء عقب لقائه أمس الثلاثاء مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية في مالطا تأكيده على عزم الاتحاد الاستمرار في العمل من أجل دعم السلطات الليبية ورفع قدرات خفر السواحل لضبط حدوده.

وأشار إلى أن طواقم عملية إيريني الأوروبية ستواصل هذه المهمة، مضيفاً:” يجب أن يتمكن الليبيون من تنفيذ عمليات انقاذ في مياههم الإقليمية” ،وفق كلامه.

وشدد على الحاجة إلى حل دائم وشامل في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة وفي اطار عملية برلين.

أما بشأن الهجرة ، طمأن بوريل المسؤولين في مالطا إلى وقوف الاتحاد الى جانبهم وهم يواجهون تدفقاً غير مسبوق للمهاجرين على موانئهم.

وتابع: “نستمر في العمل على المدى القصير لحل المشكلة ولكننا نحتاج أيضاً لحل طويل الأمد”.

يُشار إلى أن بوريل قام خلال اليومين الماضيين بزيارة إلى تركيا ومالطا لبحث تداعيات ملف الهجرة والأزمة الليبية وعمليات التنقيب التركية غير القانونية في شرق المتوسط.