ليبيا – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء على استمرار الحكومة في تقديم خدماتها لبلديات الجنوب الشرقي لليبيا وذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الرابعة.

الثني ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مع عضو مجلس النواب عن بلدية جالو حمد ماقيق وعضو مجلس النواب عن بلدية تازربو محمد دومة وعضو مجلس النواب عن بلدية الكفرة جبريل أوحيدة أوضاع بلديات الدائرة الرابعة التي تشمل كافة مناطق وبلديات الجنوب الشرقي لليبيا.

وبحث الثني خلال الاجتماع سير عمل مشاريع الحكومة في بلديات الدائرة الرابعة ونسب إنجازها وابرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وكيفية حلها.

وشدد على أن الحكومة ماضية في تقديم كافة الخدمات لهذه الدائرة، لافتاً إلى أن التأخر في تنفيذ عدد من المشاريع المتعاقد عليها يرجع للشح في الموارد المالية الذي تعاني منه الحكومة.

كما أشار الى أن كل ما تم الاتفاق على تنفيذه خلال الزيارات الميدانية التي أجراها للجنوب الشرقي سيتم تنفيذها على مراحل خصوصاً وأن الثني اطلع خلال زياراته تلك على كافة القطاعات الخدمية وابرز المشاكل التي تعانيها بلديات الجنوب الشرقي في قطاعات الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء والصحة وغيرها.

وثمن أعضاء مجلس النواب عمل رئيس مجلس الوزراء وكافة وزارات ومؤسسات وهيئات الحكومة الليبية، معربين عن تقديرهم للوضع المالي الذي تمر به الحكومة.