ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن نواب المنطقة الجنوبية أعلنوا عن تأسيسهم لـ”تكتل فزان النيابي” والذي يرتكز على وحدة التراب الليبي واستعادة السيادة المنتهكة من بعض الدول الإقليمية وعلى رأسها تركيا المتدخلة عسكريًا بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

السعيدي وفي تصريح لموقع “العين الاخبارية” أمس الأربعاء أضاف أن تكتل فزان النيابي دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة متكاملة لدراسة دعم الحوار السياسي والمجتمعي والتشاور مع النخب والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة الجنوبية بخوص كل الأمور المتعلقة بمنطقة الجنوب.

وأكد أن كل أهالي المنطقة الجنوبية يرفضون تواجد المرتزقة السوريين في كامل بلادهم وأنهم سيحولون الأرض جحيم تحت أقدامهم هم والمستعمر الطامع رجب طيب أردوغان إذا ما استمروا في البقاء في بلادهم.

وطالب السعيدي الاتحاد الأوروبي بضرورة فرض عقوبات على تركيا الساعية لضرب السلم في محيط البحر المتوسط باتفاقها مع أطراف ليبية لا تحمل صفة شرعية.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن استمراره في التحرك جنوب الشواطئ الأوروبية الهدف منه حصار دولة اليونان وقطع الإمداد بينها وبين دول جنوب شرق المتوسط التي تسعى إلى مد جسور تعاون اقتصادي بناء بعيدًا عن المطامع والرغبة في الاحتكار التي يمارسها النظام التركي.