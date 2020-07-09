ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عبد السلام كاجمان أمس الأربعاء سفير تركيا لدى طرابلس سرهات أكسين لبحث آفاق التعاون المشترك بين تركيا والوفاق.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق مساهمة تركيا في حلحلة مشكلة الكهرباء في ليبيا بالتنسيق مع المسؤولين في شركة الكهرباء.

كما بحث اللقاء عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها نظرا لأهميتها.

وبدوره، أكد أكسين استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق حتى تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي ومساعدتها في بناء ما وصفه بـ”مؤسستي الجيش والشرطة”.

ووجه أكسين دعوة للنائب كاجمان لحضور الاحتفالية التي ستقيمها سفارة بلاده في طرابلس خلال الأيام القادمة بمناسبة إفشال المحاولة الانقلابية التي قام بها عناصر من الجيش التركي للإطاحة بالحكومة وقبول عضو الرئاسي الدعوة.