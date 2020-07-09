ليبيا – دعا المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريس إلى عدم التردد في تعيين ممثل خاص جديد إلى ليبيا.

نيبينزيا قال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية : “نحن نعلم أن أفريقيا كانت تقترح مرشحا قويا لهذه المهمة وفي هذا الصدد نحث الأمين العام على اتخاذ خطوات حاسمة لتعيين ممثل خاص جديد إلى ليبيا، بينما لا نرى أسبابا موضوعية لتأجيل تعيينه أو تعيينها”.

واعتبر أن الوضع في ليبيا يزداد تعقيداً بسبب استقالة الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، مؤكداً أن مكان الممثل الخاص للأمين العام لليبيا شاغر منذ أربعة أشهر حتى الآن وهذا الوضع يقوض الجهود الرامية إلى تسوية سلمية في ليبيا.