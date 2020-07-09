ليبيا – شن المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم هجوما حادا على حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وعلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهماً السراج بمسؤوليته بما آلت إليه الأوضاع في ليبيا.

قذاف الدم شدد خلال لقائه على قناة “الغد” المصرية أمس الأربعاء وفقاً لما نقله موقع “بوابة اخبار اليوم” على أن الحكومة التي تحكم طرابلس اليوم فاسدة وشلة من الخونة والجواسيس ولا علاقة لها بليبيا أو بالليبيين، مؤكدا أن قرارات السراج باطلة لافتقادها للشرعية البرلمانية وأن كل ما يجري في ليبيا باطل ولا علاقة له بالشرعية.

وأشار إلى أن ما يفعله السراج مع الرئيس التركي أردوغان اليوم فعله جده قبل ذلك عندما استقبل المستعمر الإيطالي موسوليني، لافتا الى أن أطماع أردوغان الاستعمارية في ليبيا هي مشروع فاشل وأن سياسيات أردوغان ستؤدي بتركيا إلى التهلكة في ظل أطماعه الكبيرة في ليبيا، مؤكداً أن عقلية الرئيس التركي الاستعمارية المريضة هي مشروع فاشل له ولغيره.

وأوضح المسؤول السياسي لجبهة النضال أن مخاوف الدول العربية من التدخل التركي في ليبيا أمر مشروع لأنه تعدٍ على دولة عربية كما تضررت مصر وتونس والجزائر منه ومن انتهاكات للأراضي الليبية.

قذاف الدم حذر الشعب الليبي مما يُحاك ضده من مؤامرات، مؤكداً أن الغرب يريد لليبيا أن تصبح دولة فاشلة تحت وصايته لتأمين مصالحه في جنوب البحر المتوسط ويرهنون ثرواتها ويضعون قواعدهم كما كانت قبل ثورة الفاتح.