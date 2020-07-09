ليبيا – شن المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني أحمد قذاف الدم هجوما حادا على حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وعلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متهماً السراج بمسؤوليته بما آلت إليه الأوضاع في ليبيا.
قذاف الدم شدد خلال لقائه على قناة “الغد” المصرية أمس الأربعاء وفقاً لما نقله موقع “بوابة اخبار اليوم” على أن الحكومة التي تحكم طرابلس اليوم فاسدة وشلة من الخونة والجواسيس ولا علاقة لها بليبيا أو بالليبيين، مؤكدا أن قرارات السراج باطلة لافتقادها للشرعية البرلمانية وأن كل ما يجري في ليبيا باطل ولا علاقة له بالشرعية.
وأشار إلى أن ما يفعله السراج مع الرئيس التركي أردوغان اليوم فعله جده قبل ذلك عندما استقبل المستعمر الإيطالي موسوليني، لافتا الى أن أطماع أردوغان الاستعمارية في ليبيا هي مشروع فاشل وأن سياسيات أردوغان ستؤدي بتركيا إلى التهلكة في ظل أطماعه الكبيرة في ليبيا، مؤكداً أن عقلية الرئيس التركي الاستعمارية المريضة هي مشروع فاشل له ولغيره.
وأوضح المسؤول السياسي لجبهة النضال أن مخاوف الدول العربية من التدخل التركي في ليبيا أمر مشروع لأنه تعدٍ على دولة عربية كما تضررت مصر وتونس والجزائر منه ومن انتهاكات للأراضي الليبية.
قذاف الدم حذر الشعب الليبي مما يُحاك ضده من مؤامرات، مؤكداً أن الغرب يريد لليبيا أن تصبح دولة فاشلة تحت وصايته لتأمين مصالحه في جنوب البحر المتوسط ويرهنون ثرواتها ويضعون قواعدهم كما كانت قبل ثورة الفاتح.