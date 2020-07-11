ليبيا – قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن أمن واستقرار ليبيا يشكل أولوية قصوى لأمن الجزائر، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وتجاوز الحسابات الظرفية في ليبيا.

بوقادوم أشار وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” إلى أن أي استهداف لأمن ليبيا هو في الحقيقة استهداف للجزائر، مشيراً إلى أن الجزائر على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبيين ويجب استشارة الشعب الليبي برعاية أممية.

وأكد أن الجزائر ترفض أي تدخل خارجي لأن الوضع أصبح حرباً بالوكالة ،مشدداً على مواصلتهم العمل مع دول الجوار لاستعادة السلم لهذا البلد في أقرب الآجال.