ليبيا – أجرى وزير خارجية الرفاق محمد سيالة أمس الجمعة إتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية التوغو روبرت دوسي.

سيالة أطلع الوزير التوغولي وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لخارجية الوفاق على تطورات الأوضاع في ليبيا مؤكداً له تحسن الأوضاع على الأرض بعد نجاح من وصفهم بـ”قوات الوفاق والقوات المساندة لها” من “دحر المعتدي ومرتزقته” دون أن يشير إلى دور تركيا وطيرانها المسير وأكثر من 15 ألف مرتزق سوري.

وأضاف أن حكومة الوفاق تتطلع للمضي قدماً بتنفيذ مخرجات مسار برلين حسب زعمه.

من جانبه هنأ الوزير التوغولي باستئناف تصدير النفط لصالح كل الليبيين، متمنياً عودة الاستقرار لكامل ليبيا قريباً.