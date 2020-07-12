ليبيا – طالب رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو أوروبا بالقيام بدور محوري في الأزمة الليبية وذلك لإيجاد حل سلمي في البلاد.

كوزولينو قال بسؤاله عن محددات السياسة الخارجية الأوروبية تجاه ليبيا في ظل تضارب مواقف دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي خاصة بين إيطاليا و فرنسا وفقاً لوكالة” نوفا” الإيطالية: “كما تعلمون ظهرت هذه المفارقات بين فرنسا وإيطاليا عندما اتخذت مواقف مختلفة لأن المصالح لا تتوافق بين الإيطاليين والفرنسيين وهو ما خلق نوعا من النقاش”.

وأضاف: “ولذلك ابتعدنا عن اتفاق فيما يتعلق بالأزمة الليبية وهو ما دفع أوروبا عموما إلى إعادة النظر في موقفها من ليبيا بحيث تسمح بإيجاد حلول لاسيما على المستوى العسكري والذي لم يكن في السابق له تأثير على تلك المنطقة”.

كما تابع: “أعتقد أن ليبيا تظهر أن الإجراءات العسكرية لا تكفي فهي تخلق توازن ربما على الميدان لطرف ضد طرف آخر لكنها لا تحدد المسار السياسي الذي يسمح ببناء الدولة الليبية وأيضاً الاتحاد الليبي ووجود حلول لمختلف المتدخلين”.

وطالب البرلماني الأوروبي بعودة قويه للحوار السياسي، مضيفاً أن أوروبا وظيفتها أن تؤدي دوراً محورياً لكي تجد حلاً سلمياً في ليبيا وأن تعيد الوحدة إلى الدولة لاسيما في هذه المنطقة بالبحر المتوسط.