ليبيا – أكد الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن الغزو التركي في ليبيا يستهدف المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الأتراك يحاولون نشر الفوضى ودعم الميلشيات.

المسماري وخلال حواره عبر “سكايب” ببرنامج “كل يوم” على شاشة “ON” وفقاً لما نقله موقع “بوابة أخبار اليوم” أمس الأحد أوضح أن مدينة طرابلس وليبيا بالكامل تعاني من شح السيولة بالمصارف.

كما لفت إلى أنه في مطلع 2019 أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أوامر لمصرف ليبيا المركزي بصرف 2.4 مليار دينار لصالح الميلشيات وتم نقلهم بسيارات مسلحة وتوزيعهم على الميلشيات، مضيفًا: “حوالي 12 مليار دينار ليبي أنفقها السراج على الميلشيات”.

وعن عوائد البترول الليبي، قال:” لا نتحكم في النفط، وممنوع دخول أي عسكري في المنشآت الليبية ولكن الجيش الليبي فوض من شبعه لحمايتها “.