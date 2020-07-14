ليبيا – إجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الثلاثاء في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى إيطاليا مع وزير الخارجية الإيطالي ” لويدجي دي مايو ” عقب لقاء مع نظيره رئيس مجلس النواب ” روبيرتو فيكو ” .

وقال المستشار الاعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي في تصريح للمرصد بأن الطرفان ناقشا مبادرة المستشار صالح السياسية لحل الازمة الليبية وآخر مستجدات الوضع في ليبيا .

وأوضح صافي الذي يرافق المستشار صالح في هذه الزيارة بأن اللقاء تطرق أيضاً إلى مبادرة اعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية التي طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

وأضاف الصافي بأن المستشار صالح قد بحث ايضاً خلال اللقاء استمرار الاتصال والتشاور بين الجانبين الإيطالي والليبي كما تطرق أيضًا إلى ملف النفط ومطالب الشعب الليبي المطالبة بوقف تمويل المرتزقة من خلاله وهدره موارده دون عدالة بين الليبيين .

المرصد – متابعات