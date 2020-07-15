انجلترا – اكتشف علماء الآثار في بريطانيا رفات رجل عاش منذ نحو ألفي عام، وكان ضحية جريمة قتل “غامضة”.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” أن الخبراء عثروا على الهيكل العظمي الذي يعود لرجل بالغ، قرب مزرعة ويلويك، بالقرب من مدينة ويندوفر بمقاطعة باكينغهامشير، وتبين أنه دفن مكبا على وجهه، فيما يداه مقيدتان.

ويقول علماء الآثار إن عمر الضحية بشكل محدد لا يزال مجهولا، لكن الخبراء يعتقدون أن عمر الرفات لا يقل عن ألفي عام.

وذكرت راشيل وود، عالمة الآثار أن “موت الشخص بالقرب من مزرعة ويلويك يبقى لغزا بالنسبة لنا، ولكن لا توجد طرق كثيرة لينتهي المطاف بأحد ما في قاع حفرة ووجهه إلى الأسفل، وبيدين مقيدتين”.

وأعربت العالمة مع ذلك عن أملها في أن يتمكن الخبراء من إلقاء مزيد من الضوء على قصة النهاية الغامضة لهذا الرجل.

المصدر: نوفوستي