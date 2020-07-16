ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأربعاء تعليماته بضرورة الإسراع في البدء بانتخابات المجالس البلدية.

تعليمات الثني جاءت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجالس البلدية جمال عبد الشفيع بحضور أعضاء اللجنة.

وأطلع الثني على الآلية المتبعة لإجراء العملية الانتخابية والمدة الزمنية المحددة لهذا الاستحقاق.

كما اطلعت اللجنة الثني على البلديات المستهدفة لإجراء العملية الانتخابية، مؤكدة أنها وضعت اللمسات الأخيرة والنهائية لإتمام العملية الانتخابية والمدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها.

وتعهد الثني بتذليل كافة العوائق التي تواجه اللجنة، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.