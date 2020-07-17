ليبيا – اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري هاتفيا أمس الخميس مع لجنة العمل الدولية التي تشكلت وفقاً لتوصيات مؤتمر برلين لمتابعة ملف حقوق الإنسان في ليبيا برئاسة سويسرا وهولندا .

العقوري أكد بحسب المكتب الاعلامي لمجلس النواب على أهمية ملف حقوق الإنسان وأهمية العمل في هذه الفترة على ملف العدالة الانتقالية والمصالحة ووضع حد للإفلات من العقاب من أجل دعم استقرار البلاد، مضيفا أن هذه الملفات تحظى بأولوية مجلس النواب.

وأعرب عن رغبة مجلس النواب في التعاون مع لجنة العمل الدولية لتعزيز اوضاع حقوق الإنسان في ليبيا من خلال الدعم الاستشاري وبناء القدرات المتعلقة بملف حقوق الإنسان ونشر الوعي لدى المسؤولين بأهمية هذا الملف.

وبدورهما، استعرض المندوبين السويسري والهولندي واجبات لجنة العمل وعبرا عن رغبتهما في التعاون مع مجلس النواب والسلطات المختصة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.