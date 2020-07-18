ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أنه من بداية انطلاق “عملية الكرامة” عام 2014 والجيش يحارب الإرهاب ويطهر المدن ويدافع عن الأمن القومي العربي والمصري بشكل خاص.

امغيب قال خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إنه قد جاء دور الأخوة العرب لمساندة ليبيا بكل الوسائل.

وأضاف “الاشقاء العرب ان تدخلوا للقتال معنا فإن دخولهم سوف يكون بموجب اتفاقية الدفاع العربي المشترك، تركيا تدخلت في ليبيا بموجب اتفاقية أمنية مع حكومة الوفاق التي لم تنمح الثقة من مجلس النواب وسقوط هذه الحكومة بعد سحب الاعتراف العربي والدولي بها يوفر الكثير علينا وعلى الاشقاء العرب”.