ليبيا – أكد القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث العسكري باسم مسلحي بركان الغضب مصطفى المجعي أن التصعيد المستمر بين أمريكا وروسيا لن يخدم القضية الليبية التي تسير نحو التدويل بشكل رسمي بعد أن ظلت تراوح بين تقارير أممية تؤكد وإنكار من قبل المتورطين بما فيها روسيا التي مل زالت تنفي حضورها في ليبيا.

المجعي أعرب في تصريح لموقع “عربي21″ القطري عن أسفه بأن تتحول البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات بين قوى عظمى.

وأضاف :” بخصوص تركيا وتفاهماتها مع موسكو فإن الطرفين بينهما ملفات شائكة أبرزها سوريا وليبيا ولا ندري كيف ستكون المساومات وشد الأوتار بينهما لكن لا شك أن وصول روسيا إلى ترسيخ وجودها في ليبيا أمر غير مقبول أوروبياً ولا تركياً ولا أمريكياً، كما أنه غير مرغوب ليبياً كونها ستكون إلى جانب المتمردين على الدولة” على حد زعمه.

واختتم القيادي الموالي لتركيا قائلاً : إذا استطاعت الحكومة الاستفادة من هذا التناقض دبلوماسياً وسياسياً كما العسكري فقد تختصر الوقت لإنهاء الصراع الليبي المصنّع إقليمياً، قطعت الدبلوماسية الليبية شوطاً مهماً في محاولة إنهاء الوجود الروسي بالتواصل مع موسكو وقد تتمكن من تجنيب ليبيا أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات بين العملاقين الأمريكي والروسي بشكل علني”.