ليبيا – قالت المتحدّثة الإقليميّة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة جيرالدين جريفيث إن بلادها ضد تدفق المرتزقة إلى ليبيا حيث تشجع على العودة إلى المفاوضات على المستوى الدبلوماسي والمستوى الاقتصادي في إطار الأمم المتحدة ومؤتمر برلين.

جريفيث وخلال مداخلة ببرنامج “اليوم” الذي يبث عبر قناة “DMC” وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” المصرية أمس الأحد أضافت أن الحلّ لوقف تدفق المرتزقة إلى ليبيا هو الحلّ السياسي وليس هناك حل آخر.

وتابعت المتحدثة الإقليميّة باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة: “ومن ثمَّ فإنّنا ندعم عمليات الأمم المتحدة ونشجع جميع الأطراف المعنيّة باحترام القرارات الأمميّة”.