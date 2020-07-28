ليبيا – علّق عضو مجلس النواب المصريّ سمير غطّاس على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية السعودية، مشيرًا إلى أن اللقاء بالغ الأهمية نظرًا لكون العلاقات المصريّة السعوديّة قويّة وتعكس تطابقًا كبيرًا في وجهات النظر والمواقف في كافة المناحي المتعلقة بالقضايا الإقليميّة والدوليّة خاصة في الملف الليبيّ.

غطّاس وفي مداخلة هاتفيّة مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائيّة “العربية الحدث” وفقًا لما نقله موقع “صدى البلد” المصري، أشار إلى أن اللقاء يكتسب أهميّة خاصّة تنبثق من رغبة القاهرة في أن تجعل المواجهة مع أنقرة مواجهة عربيّة تركية خاصّة مع وجود إرادة تركية لتصدير الحلول وكأنها قوة استعماريّة في المنطقة وتمددها في عدد من الأقطار العربية كاليمن وسوريا والعراق وقطر إضافة لمحاولة تعزيز التواجد الإخواني في تونس وشمال إفريقيا.

وشدد على أن هذه التمددات لا يمكن مُجابتها إلا بمواجهة عربيّة تركية في مواجهة المحاولات العثمانيّة الجديدة، مضيفًا أن التطابق المصري السعودي لا بدّ أن ينعكس على الداخل الليبي.

البرلماني المصري لفت إلى أن مصراتة وهي رأس الرمح في المواجهات مع الميليشيات إذا حدثت مواجهة قبيل الدخول لسرت تتضمن أربع قبائل عربيّة من إجماليّ ست قبائل كبرى وهذه القبائل لها أصول عربيّة تنتمي للجزيرة العربيّة وبالتالي فإنّ المعركة في الداخل الليبي لا بدّ أن تكون واضحة المعالم وهي مواجهات عربيّة تركية ضدّ هذه المحاولات.