المصدر وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قال:” نحن دائما نرحب بمثل هذه التصريحات وقد سبق ذكر ذلك في القاهرة، ثم أعلنا رسمياً أننا ندعمه ونحن أنفسنا نقترح الوقف الفوري لإطلاق النار طوال الوقت”.

وأضاف المصدر: “بما أنه لا يوجد حل عسكري، فمن الضروري وقف إطلاق النار فوراً وبدء العملية السياسيةأما بالنسبة للسيطرة على وقف إطلاق النار فهناك آلية للجنة العسكرية المشتركة في جنيف “5 + 5″ وبالطبع هناك قرار من برلين وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بضرورة إجراء مفاوضات سياسية ومشاورات اقتصادية – بشأن النفط،وحول العملة.بحيث يتم حل كل هذه القضايا بشفافية”.