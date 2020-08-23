لندن – أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن 4 كراسي خشبية مكسورة صنعت عام 1778 بيعت بأكثر من مليون دولار.

وذكر المصدر أن الكراسي العتيقة صنعت عام 1778 للأخ الأصغر للإمبراطور الفرنسي لويس السادس عشر، شارل العاشر.

وصنعت الكراسي لتأثيث غرفة نومه الشهيرة في “قلعة باغاتيل” الفخمة في العاصمة باريس.

وكانت الكراسي معروضة للبيع في متحف اللوفر، وكان من المتوقع أن يجري بيعهم بنحو 600 ألف دولار أمريكي، لكن ثمن بيعهم النهائي فاق التوقعات.

وكشف المصدر أن الكراسي الأربعة التي تمت مصادرتها خلال الثورة الفرنسية عام 1789، بيعت مقابل نحو مليون و400 ألف دولار أمريكي.

وصنعت تلك الكراسي من الخشب المطلي بالذهب مع منحوتات لأغصان الغار، وصانعها هو جورج جاكوبس والنحات جان بابتيست رود.

المصدر: صحيفة “ديلي ميل” البريطانية