ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أنّ مجلس الدولة ليس بمنأىً عن ما يحدث بشأن إعلان وقف إطلاق النار.

دبرز قال خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد أنه:”منذ حوالي 10 أيام حدث لقاء في المغرب ضمّ عقيلة صالح و المشري، حيث جرت جملة من المباحثات بين الجانبين وحدث تقارب بينهما”.

واعتقد أنّ مجلس الدولة الاستشاري متمسك بالدستور وهو الأصل، لافتًا إلى أن البيانات وتناغمها تصب في اتجاه تطمين الشارع الليبي.

كما كشف أنّه لم تتمّ استشارة مجلس الدولة في البيانات الصادرة سواء عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مضيفًا: “أرجّح فرضية أنّ المجلس الرئاسي سيتقلّص إن حدث تقارب بين مجلس الدولة وبرلمان طبرق”.

واختتم حديثه قائلًا: “كنت أتمنى أن يكتمل نصاب برلمان طرابلس ليفرض نفسه في المشهد الليبي، والتقارب سينتج عنه تقليص الرئاسي”.