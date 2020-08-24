ليبيا – أعرب أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي عن ترحيب الشعب الليبى والحركة بالحلِّ السلميّ للأزمة الليبية، والذي قوامه نزع سلاح الميليشيات وتمكين مؤسستي الجيش والشرطة من أداء مهامها.

الزايدي وفي تصريح لموقع “البوابة نيوز” المصري أمس الأحد قال: إن الشعب الليبي يرحب ببيانات وقف إطلاق النار ويتمنى أن تكون جادة، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي ولجانه الوطنية الشعبية يرفض وسيقاوم بكل السبل السياسية فكرة عمل منطقة منزوعة السلاح، فهذا يعني التقسيم وهو هدف مؤامرة ما سُمّي بـ”الربيع العربي” وهو ما يرفضه الليبيون جميعًا.

وأوضح أنّ المؤسسة الوطنية للنفط تؤمّن الحقول، فهذا يبدو وكأنه يُراد أن تتحول هذه الجهة من مؤسسة فى دولة إلى دولة داخل الدولة، وما يعنيه ضمنًا من رهن مقدرات الشعب الليبي، تحت يد جهة ستكون أداةً لدول استعمارية طامعة في خيرات الشعب الليبي.

وتابع أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية بأنّ روح البيان الصادر تطرح بناء سلطة موحّدة في سرت فما مبرر اختصاص مؤسسة النفط، وإعطائها سلطة أمنية مستقلة؟.

الزايدي أكّد أن الشعب الليبي يتوجّس من المشروعات الإخوانية؛ متمنّيًا أن يخيب ظننا هذه المرة في أنّهم يبحثون فقط عن كسب الوقت ليس إلّا.