ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بأعضاء المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز، وأعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب – رئيس لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط يوسف العقوري.

المستشار صالح بحث مع الوفدين بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس الأوضاع في منطقة حوض النفط والغاز والمنشآت النفطية بشكل عام.

وتمّ التطرّق خلال الاجتماع للمعاناة التي يعانيها المواطن الليبي جرّاء إغلاق الموانئ النفطية، مما أدى إلى الإضرار بالبنية التحتية لهذه الموانئ.

وأعلن أعضاء الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في بيان لهم عقب اللقاء دعمهم وتأييدهم للمجهودات والمبادرات التي يقودها رئيس مجلس النواب، والتي تقضي بإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز في الدولة الليبية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي وللحفاظ على البنية التحتية للمؤانى والحقول النفطية، وتحقيق التوزيع العادل للإيرادات النفطية بين كلّ الليبيين، حسب ما ورد في بنود مبادرة المستشار صالح.