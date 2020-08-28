ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الخميس عمداء بلديات كل من “العزيزية، السواني، الناصرية، العامرية، المعمورة، الزهراء، الماية”،بحضور النائبان عن منطقة ورشفانة ” علي كشير،مصباح البدوي” الذين استعرضوا المشاكل والصعوبات التي أدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع المجالات، لاسيما النقص الحاد في مياه الشرب ومشاكل الصرف الصحي.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الاعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الأضرار التي تعرضت لها المناطق جراء ماوصف بـ”العدوان” على طرابلس منها المباني الإدارية والخدمية في منطقة العزيزية والتأكيد على سرعة صيانتها واستكمال مركز العزل نظرا لحاجة سكان المنطقة لخدماته لإيواء المصابين بفيروس كورونا.

وأكد معيتيق على ضرورة العمل على تذليل المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لسكان مناطق ورشفانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.