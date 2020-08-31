ليبيا – تلقّى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أمس الاحد اتصالًا هاتفيًا من أحمد جمهور نائب رئيس بعثة منظّمة الإغاثة الأوّلية الدولية لليبيا.

العقوري استمع بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب لشرح كامل لبرامج عمل المنظّمة غير الحكومية والتي تعمل في مجال تعزيز الرعاية الصحّية لدى الفئات الأضعف في المنطقة الشرقية، وأبرزها النازحون والمهاجرون غير الشرعيين من خلال توفير الأدوية والاستشارات الطبية، بالإضافة إلى تأهيل عدد من المرافق الصحّية، ولأهم التحديات التي تواجه عمل المنظمة .

وبدوره، جدّد رئيس لجنة الخارجية شكره للمنظّمة على مجهوداتها لمساعدة الشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة، مؤكّدًا على حرص لجنة الخارجية على تذليل جميع الصعوبات من أجل وصول المساعدات الطبّية إلى من يحتاجها.