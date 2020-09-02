ليبيا – قالت المبعوثة الخاصّة للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا ستيفاني وليامز إنّ مصر تلعب دورًا مهمًّا فى إيجاد حلٍّ سياسى للأزمة الليبية، مؤكّدة أنّ اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التى جرت فى القاهرة تعدُّ تحرّكًا مهمًّا وأساسيًا، ويمثّل قاعدة قوية يمكن العودة إليها حال التوصّل لاتفاق سياسي بين الأطراف.

وليامز وفي حوار مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية وذلك على هامش زيارتها الأخيرة للقاهرة نوّهت إلى أنّ البعثة الأممية قلقة للغاية من مواصلة إرسال المرتزقة والقوّات الأجنبية والأسلحة المتطوّرة جدًا إلى ليبيا، لافتة إلى أنّ أنصار النظام الليبي السابق لديهم وجود ملحوظ على الأرض ورغبة للانضمام للعملية السياسية.