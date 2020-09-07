ليبيا – أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية بيانًا بشأن الاعتداء على قافلة المساعدات الطبّية المُرسَلة من منظّمة الصحّة العالمية إلى مدينتي بنغازي وطبرق.

الخارجية الليبية أكّدت في بيانها متابعتها لما تمّ نشره على الموقع الرسمي لمنظمة الصحّة العالمية، بشأن قيام ميلشيات مسلّحة تابعة لحكومة الوفاق، باعتراض شحنة المساعدات الطبّية التي كانت في طريقها إلى مدينتي بنغازي وطبرق، والتي تُقدّر قيمتها بـ 22000 دولار، واحتجاز سائق الشاحنة التي تُقلُّ المساعدات في مكان بالقرب من مدينة الزاوية غرب ليبيا.

وأدانت وزارة الخارجية هذا العمل الذي يندرج ضمن أعمال القرصنة، والسياسة الممنهجة للميلشيات وسلوكها الإجرامي تجاه الشعب الليبي ومقدراته، ويشكل انتهاكًا للقوانين الوطنية وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة.

كما أعربت عن استغرابها من عدم صدور أيّ بيان من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يدين هذا الفعل الاجرامي، معتبرةً أنها تؤكّد عدم قدرة حكومة الوفاق غير الدستورية على الوفاء بالتزاماتها وعجزها عن تامين وحماية القوافل الطبّية وإخلالها بواجبها في حماية المنظمات الدولية، باعتبار هذا الاعتداء قد وقع ضمن المناطق التي تدّعي حكومة الوفاق غير الدستورية سيطرتَها عليها.

واعتبرت أنّ هذه الحادثة تؤكّد أنّ الأزمة في ليبيا هي بفعل تغوّل الميلشيات وسيطرتها على المال العام وعدم التوزيع العادل للثروة، وأن ليبيا أصبحت دولة فاشلة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، وتقبل المساعدات من الخارج بعد أن كانت هي من تقدّم المساعدات لكثير من دول العالم، مؤكّدةً أن هذه الأزمة لن تنتهي إلا بانتهاء الميلشيات وبناء مؤسسات أمنية فاعلة تحتكر السلاح، في إطار دولة القانون والمواطنة والمؤسسات.

في الختام شدّدت الوزارة على أنه على منظّمة الصحّة العالمية التواصل المباشر مع الحكومة الليبية الجهة التنفيذية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي، وإرسال المساعدات وغيرها من أشكال الدعم عبر الجهات الرسمية للحكومة الليبية والمنافذ التابعة لها، مع التعاون المشترك وتوفير كافّة التسهيلات اللازمة لضمان وصولها إلى وجهتها.