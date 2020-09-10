ليبيا – سلّط تقريرٌ أميركي مطوّلٌ الضوءَ على المشاكل الأمنية الخطيرة التي تعاني منها حكومة الوفاق في طرابلس، والتي تهدّد الوضع الهشَّ غرب ليبيا نتيجة اعتماد رئيسها فايز السراج على المرتزقة القادمين من تركيا.

تقرير موقع “مودرن دبلوماسي” أوضح بحسب صحيفة “الاتحاد” أنّ اعتماد السراج على المرتزقة السوريين الذين يقاتلون إلى جانبه يزيد من تأجيج النار المشتعلة في طرابلس، حيث اندلعت مواجهة مفتوحة مؤخّرًا بين هؤلاء المرتزقة والميليشيات التابعة للوفاق في منطقة “الدريبي”، ما عكس الاستياء المتزايد بين الليبيين تجاه هذه الحكومة والميليشيات والمرتزقة الذين يعيثون فسادًا وينهبون المدنيين.

وحسب محللين في مؤسسة “جيمس تاون” وهي مركز أبحاث أميركي، فإنّ سبب المواجهة المتزايدة بين المرتزقة السوريين والميليشيات المحلّية هو سياسة تركيا وحكومة الوفاق في التعامل مع الصراع الليبي.

واختتم تقرير “مودرن دبلوماسي” بالتأكيد على أنّه من الصعب معرفة ما إذا كانت ستكون هناك ضربة انتقامية من قبل المرتزقة السوريين، لكن من الواضح أنّ تركيا وحكومة الوفاق بحاجة إلى تغيير الأولويات، وإلّا ستخاطران بخروج الوضع في طرابلس عن السيطرة إلى الأبد.