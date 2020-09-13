تركيا – أكد سيناتور جمهوري أمريكي بارز، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نقل قواتها من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا إلى جزيرة يونانية، بسبب السياسات “المقلقة” التي تتبعها أنقرة.

وقال السيناتور عن ولاية ويسكونسين رون جونسون وهو رئيس الفرع الخاص بأوروبا التابع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في حديث لمجلة Washington Examiner أمس الجمعة: “لا نعرف ماذا سيحصل لإنجرليك. نأمل في الأفضل لكن علينا وضع خطة للسيناريو الأسوأ”.

وأوضح أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على تعاونها مع تركيا وتواجدها العسكري في أراضيها، مضيفا: “لا أعتقد أننا نرغب في هذا التغيير الاستراتيجي، لكن علينا انطلاقا من موقف دفاعي النظر إلى واقع الوضع، وهو أن المسار الذي يتبعه (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان ليس جيدا”.

وأقر السيناتور بأن الولايات المتحدة تنظر إلى اليونان كبديل لنقل القوات المتواجدة في إنجرليك إليها، قائلا إن النهج “المؤسف” الذي يسلكه أردوغان يدفع واشنطن إلى تعزيز تعاونها العسكري مع اليونان، وخاصة في ما يتعلق بالتواجد العسكري الأمريكي في القاعدة البحرية بخليج سودا في جزيرة كريت.

المصدر: Washington Examiner