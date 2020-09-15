ليبيا – أكّد عضو مجلس النواب محمد العباني أنّ عبد الله الثني تقدّم باستقالة حكومته شفويًا إلى رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، وفي انتظار تقديمها كتابيًا وفق التشريعات الليبية ليناقشها مجلس النواب في اجتماع.

العباني أضاف في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية: “حاليا وفي ظلّ تشظّي مجلس النواب وانقسام أعضائه وعدم إمكانية الحصول على نصاب كامل لمناقشة استقالة حكومة الثني، سوف يتعذّر البتُّ في هذه الاستقالة، وإن بُتَّ فيها -وهذا احتمال بعيد- سيكون الثني مكلّفًا بتسيير الأعمال وسيكون تكليفه أبديًا؛ لأنّ مجلس النواب لن يستطيع اختيار رئيس حكومة جديدة”.

وشدّد على ضرورة محاسبة الثني وحكومته قبل البتِّ في استقالتها، لما نتج عن أعمالها من فساد للمال العام وتقصير في خدمة المواطن.

كما اعتبر أنّ السبب الرئيس لاستقالة الثني هو الضغوط الشعبية في المظاهرات المطالِبة برحيل حكومة الثني العاجزة عن خدمة المواطن الذي يعاني من سوء الخدمات والعجز.

وأوضح العباني أنّ اجتماعات جنيف والمغرب الساعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا علاقة لها بتقديم عبد الله الثني استقالته إلى البرلمان .