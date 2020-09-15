رعب علم الآثار: انتشال 276 هيكلا عظميا من مقبرة مخفية تعود إلى العصور الوسطى

رعب علم الآثار: انتشال 276 هيكلا عظميا من مقبرة مخفية تعود إلى العصور الوسطى

بولندا – اكتشف علماء الآثار في وسط بولندا مقبرة تعود إلى العصور الوسطى، حيث عثروا على بقايا هياكل عظمية لما يقرب من 300 شخص.

وجرى الاكتشاف المخيف في مدينة Płock، بولندا، حيث ظلت مقبرة القرن الحادي عشر مخبأة تحت منطقة سكنية وموقف للسيارات. ويعتقد علماء الآثار الذين ينقبون في الموقع، أنها تغطي مساحة تصل إلى 10 أفدنة، وأنها تكشف عن قبور فردية منذ عام 2016.

وكشفت جهودهم الأخيرة عن 187 حفرة للدفن، إضافة إلى اكتشاف العام الماضي البالغ 78 حفرة.

وحتى الآن، انتشل 276 هيكلا عظميا من الأرض، ولكن من المتوقع العثور على المزيد في الأسابيع المقبلة. وقال الدكتور توماس كوردالا، كبير علماء الآثار ونائب مدير متحف “ماسوفيان” في Płock: “نقترب من نهاية أعمال هذا العام. ولم يتبق لدينا سوى نصف فدان لنتعمق فيه”.

وأضاف: “إذا قمنا بتضمين المدافن التي وجدناها قبل عام، وكذلك المدافن التي كُشف عنها قبل أربع سنوات، فإن عدد القبور التي أكدناها حتى الآن هو 276”.

وأوضح عالم الآثار أنه عُثر على نحو 30% من الأفراد المدفونين في مقابر ميسورة إلى حد ما. وسمحت العناصر أيضا للعلماء بتأريخ المقبرة إلى فترة العصور الوسطى المبكرة، بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر.

ولسوء الحظ، تضررت العديد من الحفر أو دمرت، بسبب مد الأنابيب والتشييد في العصر الحديث.

وقال الدكتور كوردالا: “أعتقد أن عشرات القبور دمرت بسبب هذه الأنواع من الأعمال الجماعية”.

ومن بين الآثار الشخصية التي عثر عليها في المقبرة، وجد علماء الآثار خرزا زجاجيا وحلقات معبد ومقصات. كما عثروا على وعاء من البرونز وبقايا دلو خشبي به مشابك معدنية.

وتقع المقبرة على بعد أكثر من 430 ياردة (400 م) من Wzgórze Tumskie – النقطة التاريخية التي تم من خلالها إنشاء Płock.

واكتُشفت لأول مرة عن طريق الخطأ في عام 2016. واكتشف علماء الآثار في المعهد البولندي للذكرى الوطنية (IPN)، بعد ذلك، 11 هيكلا عظميا.

المصدر: إكسبريس