ليبيا – قام فريق إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بزيارة المدن الأكثر تسجيلًا لمرض الليشمانيا، وذلك لدراسة وبحث عوامل مرض الليشمانيا ونواقله فيها.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض نشر صورًا تظهر زيارة الفريق للجبل إحدى المناطق الأكثر تسجيلًا لمرض الليشمانيا، حيث تتوفّر البيئة المناسبة للقوارض وذباب الرمل الناقل للمرض.

وأشار المركز إلى أنّه سبق ذلك زيارة لمدينة تاورغاء لتقييم الوضع بها، استعدادًا للبدء في برنامج المكافحة قبل دخول موسم انتشار مرض الليشمانيا.

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