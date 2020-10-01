ليبيا – وجّه ساميويل وربيرج الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية التحية والتقدير لمصر؛ لاستضافة مباحثات الأطراف الليبية وحلّ الأزمة، مؤكّدًا أنّ مصر لعبت دورًا مهمًا من أجل حفظ أمن واستقرار ليبيا.

الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية وخلال مداخلة عبر برنامج “سكايب” الذي يُبثُّ على فضائية “DMC” وفقًا لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية نوّه إلى أنّ مصر جارة لليبيا وتهتم بأمن واستقرار الأوضاع بها، مؤكّدًا أنّ الولايات المتّحدة الأمريكية ضدّ أيّ تدخّل أجنبي في ليبيا.

وأشار وربيرج إلى أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكّد على أنه من الضروري أن يكون حلٌّ الأزمة الليبية من داخلها، مضيفًا: “هناك توافق بين رؤية أمريكا مع رؤية مصر في ضرورة حلٍّ الأزمة بين الأطراف الليبية دون تدخّل”.