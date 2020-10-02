ليبيا – زعم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أنّ إيطاليا وتركيا متّفقتان على الحاجة إلى حلٍّ سياسي في ليبيا.

أوغلو قال في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في الخارجية الإيطالية، وفقًا لوكالة “نوفا” الإيطالية: إنّ روما وأنقرة لديهما الكثير مما يجب القيام به من أجل جعل ليبيا تنهض أيضًا بفضل دعم المجتمع الدولي.

من جهته، قال دي مايو: إنّ التعاون الوثيق بين إيطاليا وتركيا أمر ضروري في ليبيا، لاسيما في هذه المرحلة، حيث هناك فرصة لإحراز تقدم في الاستقرار السياسي في البلاد.

وعلى المستوى السياسي، اعتبر دي مايو أنه من المهم في هذه المرحلة ضمان الدعم الدولي لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل تنظيم الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار الليبي وحماية الفضاء السياسي داخل ليبيا من التدخّلات الداخلية والخارجية المحتملة.

وعلى الصعيد العسكري، قال دي مايو: “نؤيد الاستئناف الفوري للمفاوضات المباشرة داخل اللجنة العسكرية المشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق نار دائم، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة”.

أمّا على المستوى الاقتصادي، فقد صرّح الوزير الإيطالي بأنّ بلاده تعمل مع تركيا لدعم تعافي إنتاج النفط وتصديره، ما يُعدُّ عنصرًا أساسيًا لتحسين الظروف المعيشية لليبيين وتخفيف التوترات.