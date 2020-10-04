ليبيا – قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنّه كان هناك تدخّلات خارجية حادّة في ليبيا، وما زالت هناك احتكاكات لصدام يحصل على الأرض بين القوى الإقليمية.

أبو الغيط وخلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” المُذاع على قناة “صدى البلد” أوضح أنّ مصر قامت بتحرّك لصالح الشعب الليبي بإعلان مبادرة القاهرة، وحدّدت خطّ سرت الجفرة؛ ما أدى إلى للمزيد من الاستقرار.

وبيّن أنّ مصر دفعت العملية السياسية في ليبيا، مؤكّدًا أنّ مصر تعاملت مع الأمم المتحدة والمغرب في عملية سياسية وهدأت الصدام بين الأطراف الليبية.

وأضاف أنّ الوحدة العربية والعمل العربي المشترك هو الحلّ لوقف التنمّر التركي والإيراني، قائلًا: “لا بدَّ من وجود مجموعة من 6 دول عربية تكون نواة لتحمّل المسئولية في مواجهة الأطماع التركية الإيرانية”.