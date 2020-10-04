ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة أنّ الاتفاقية التركية الليبية غير قانونية من الأصل، مرجعًا سبب ذلك إلى كون حكومة الوفاق لم تتبع المسلك القانوني والدستوري الصحيح في إبرام هذه الاتفاقية.

فحيمة قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “كما أنها جاءت بالمخالفة للتشريعات الليبية النافذة، بل وحتى لوثيقة الصخيرات التي تشترط في الفقرة (ح) من البند (2) من المادة (8) منها مصادقة مجلس النواب على أيّ اتفاقية أو معاهدة دولية تبرمها الحكومة”.

وأضاف: “لا نعلم على وجه التحديد الخطوات الواجب اتباعها في الأمم المتّحدة لتسجيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لكنّنا نعتقد أنّ الأمم المتحدة يجب أن تطلب إجراءات تؤكّد قانونية إبرام هذه الاتفاقية وسلامة الإجراءات المتبعة، ويبدو أن هذا لم يحدث، إذ إنّ البرلمان لم يصادق على هذه الاتفاقية، وبالتالي فإنّ تسجيلها بالنسبة لليبيا هو والعدم سواء”، بحسب رأيه.