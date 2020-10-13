ليبيا – كشف رئيس مجلس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي عن تفاصيل اللقاء الذي جمعهم مع حكماء وأعيان المنطقة الشرقية، بعد المعارك الكبيرة التي طالت جنوب طرابلس وعقب الدم والقتل و الجرائم في ترهونة.

الرجوبي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “أصبح هناك تواصل، والمعارضون للقتال والحروب أصبحوا يخرجون على الوجود، أتى هولاء عبر الصحراء والطرق الملتوية بشكل شاقّ ووصلوا لمصراته، وتم استقبالهم بحفاوة كبيرة؛ حيث أجروا زيارة لمصراته وتاورغاء والسجن وأخذوا انطباعًا كاملًا عن المنطقة”.

وأكّد على أنّ الجميع رحّب بالوفد، متمنيًا أن يكون الاجتماع بادرة خير لتحقيق مصالحةٍ وطيِّ صفحة الماضي ووقف الحروب.

وأشار إلى أنّ أهم النقاط التي تمّ الحديث عنها إمكانية الاتفاق على تبادل الجثامين والأسرى، وإطلاق سراح المسجونين على الهوية بين المنطقتين، وفي المرحلة الثانية يسعى الطرفان لفتح البوابات والطرق والمطارات، بحسب قوله.

كما اختتم حديثه قائلًا: “مستقبلًا ستشكّل لجان من المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية، لحلّ كلّ المختنقات الاجتماعية. إن صمّم المحتمع على شيء فلا بد أن ينفّذ، فاليوم هم الأساس والقاعدة التي تبنى عليها ليبيا”.